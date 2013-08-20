كيف تتم جراحة تجميل الأنف بعد الإصابة بالشفة الأرنبية؟

أكد الدكتور وائل غانم استشارى جراحة تجميل الأطفال، أن عيوب الأنف المصاحبة للشفة الأرنبية كثيرة ومتعددة منها انعواج الحاجب الأنفى أو عدم تكون غضاريف بالأنف بشكل طبيعى بجانب وجود مشكلة فى تناسق فتحات الأنف أو انخفاض الأنف عن البروز الطبيعى ويساعد على ذلك عدم انتظام اللثة المصاحبة للشفة الأرنبية مما يسبب القلق والتوتر النفسى لدى الطفل والأهل خصوصا عند دخول الطفل المرحلة الأولى فى الدراسة لما يترتب عليه من أذية نفسية للطفل.

أما عن كيفية تجميل الأنف بعد الإصابة بالشفة الأرنبية فيتم فى البداية عمليات إصلاح الشفة الأرنبية ولكن هناك حالات يستلزم فيها إصلاح الأنف فى البداية حيث يتم إصلاح الحاجز الأنفى مع ضبط توازن غضاريف الأنف مع إصلاح فتات الأنف وتناسقها مع الشفة وهذا كله يتزامن مع إصلاح اللثة من قبل أطباء الأسنان مع مراعاة أن أى انعواج فى اللثة يصاحبه انعواج فى الأنف وفى بعض الحالات يكون هناك عيوب خلقية فى تلك الحالة يتم الاستعانة بأنسجة الجسم الأخرى من الضلوع أو الحوض لبناء الأنف مرة أخرى.

وينصح غانم بضرورة إجراء العمليات بسن مبكرة لتفادى إجراء العملية أكثر من مرة وذلك لسلامة الطفل والمحافظة عليه من أى مكروه قد يلحق به ويسبب له متاعب نفسية.