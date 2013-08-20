تنمية الموهبة لدى الأطفال يقضى على الوحدة والانعزالية

تسأل قارئة ابنى يعانى من الوحدة والانطوائية الشديدة وهو عمره 7سنوات، وقد حاولت إخراجه من تلك الحالة، إلا أنه لا يستجيب، فهل هناك علاج يمكننى عن طريقه إخراجه من تلك الحالة؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا، الوحدة والانطواء الذى يعانى منه الأطفال أمر وارد لابد للأم أن تنتبه له منذ بدايات عمر الطفل، وخصوصا أن هناك بعض الأمهات لا تمتلك الوقت الكافى لملاحظة الطفل، فالطفل منذ الولادة يمكن اكتشاف حركاته فى استجاباته لمن حوله من الأفراد فإن كان يبتسم ويتفاعل مع الناس هنا تكون بداية جيدة لوجود طفل لا يعانى من الانطواء، أما إذا كان دائم الصراخ عند مشاهدة الناس هنا لابد للأم أن تنبه وتلاحظه جيدا، أما بالنسبة لابنك فحاولى معرفة الموهبة التى يتبناها مع ضرورة إخراطه فى المجتمع المحيط به، والابتعاد عن الصراخ فيما يقدم له، فلا تحاولى انتقاده حتى لا يتأثر ويقوم بنتائج عكسية لما تقومين مع ضرورة الحفاظ على هدوئك عند التعامل معه، وقللى من انتقاداتك المستمرة له أمام الناس، فبعض الأمهات تغفل أن الطفل يعى ويدرك كل شىء، لذا حاولى عدم لومه وانخرطى معه فى الحياة الاجتماعية بمتابعة تطور موهبته وإيجاد أصدقاء له.