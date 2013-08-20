كيف يمكن التخلص من الإكزيما بفروه الرأس والبشرة؟

أرسل قارئ يقول: أنا شاب فى الثلاثين من عمرى أعانى منذ عدة أشهر من الإكزيما بدأت بجزء بسيط بالصدر، وزادت مع الوقت ولونها أحمر داكن، ولا يوجد حكة، وذهبت لاختصاصى جلدية، وصف لى مراهم مثل الاوبيزول والكونترازول، استمريت عليها مع شامبو (سلسن بلو) لقشرة الرأس حتى زالت القشرة من الرأس، واختفت الإكزيما 90% من الصدر، ولكن بمجرد توقفى عن العلاج عادت القشرة أشد من ذى قبل، رغم استمرارى على الشامبومرة بالأسبوع، وبدأت الإكزيما تظهر بالصدر بالتدريج، مع حكة وقشرة بالصدر.

ما سبب تكرار تلك الأعراض وهل يمكن التخلص منها نهائيا؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

> هناك عدة أنواع من الإكزيما والتى تتحدد تبعا للأسباب التى تؤثر فى حدوثها مثل درجة الحرارة، الحالة النفسية، تحسس البشرة من مواد معينة.

وغالبا أن ما يعانى منه القارئ نوع من الإكزيما الذى يصاحبه أيضا نشاط فى الغدد الدهنية، وهوما يؤدى إلى تكون قشور بالبشرة.

وعلاج الإكزيما بجميع أنواعها يعتمد على عامل الوقت واعتياد الجسم عليها، وبالتالى تقل تدريجيا مهاجمة الجهاز المناعى للعوامل التى يتحسس منها، والعلاج الوحيد يعتمد على المراهم والعلاجات التى تقلل من حدة الأعراض.