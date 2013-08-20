أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تحديد نسبة العمال والفلاحين داخل الدستور الجديد خطأ جسيم

  • 10
Google+ Print
تحديد نسبة العمال والفلاحين داخل الدستور الجديد خطأ جسيم تحديد نسبة العمال والفلاحين داخل الدستور الجديد خطأ جسيم


> قال أسامة هيكل وزير الإعلام السابق تعليقا على إرساء لجنة التعديلات الدستورية ” العشرة” للمسودة الأولى للدستور ، إن الإبقاء على نسبة الـ50% لتمثيل العمال والفلاحين فى الدستور هو أمر غير مقبول وخطأ جسيم ، خاصة بعد مرور بثورتين متتاليتين ، فمن المفترض أن يتم التعبير عن فئات الشعب بشكل مناسب وملائم.

وأضاف هيكل فى تصريح خاص لوكالة أونا ، إن تمثيل العمال والفلاحين بنسبة محددة أمر غير ملائم ، يعيدنا إلى حقبة الستينات القديمة، ولا يضمن أن تتم المناقشات داخل المجلس بشكل علمى مدروس ، فالتشريع سيذهب لغير ذوى العلم بهذا الشكل.

وأشار إلى أنه لو كان لابد من تحديد نسبة لهم ، فالأولى تحديد نسبة لتمثيل للمرأة فى مجلس الشعب.

مضيفا إن عدم وجود نسبة عمال وفلاحين يسهل من العملية الانتخابية ويلغى الكثير من التعقيدات التى تعرقل الانتخابات.

وعن إلغاء مسودة الدستور لمجلس الشورى ، قال هيكل إن المجلس غير فعّال ولم يكن ذو أهمية حقيقية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم