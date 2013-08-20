تحديد نسبة العمال والفلاحين داخل الدستور الجديد خطأ جسيم



> قال أسامة هيكل وزير الإعلام السابق تعليقا على إرساء لجنة التعديلات الدستورية ” العشرة” للمسودة الأولى للدستور ، إن الإبقاء على نسبة الـ50% لتمثيل العمال والفلاحين فى الدستور هو أمر غير مقبول وخطأ جسيم ، خاصة بعد مرور مصر بثورتين متتاليتين ، فمن المفترض أن يتم التعبير عن فئات الشعب بشكل مناسب وملائم.

وأضاف هيكل فى تصريح خاص لوكالة أونا ، إن تمثيل العمال والفلاحين بنسبة محددة أمر غير ملائم ، يعيدنا إلى حقبة الستينات القديمة، ولا يضمن أن تتم المناقشات داخل المجلس بشكل علمى مدروس ، فالتشريع سيذهب لغير ذوى العلم بهذا الشكل.

وأشار إلى أنه لو كان لابد من تحديد نسبة لهم ، فالأولى تحديد نسبة لتمثيل للمرأة فى مجلس الشعب.

مضيفا إن عدم وجود نسبة عمال وفلاحين يسهل من العملية الانتخابية ويلغى الكثير من التعقيدات التى تعرقل الانتخابات.

وعن إلغاء مسودة الدستور لمجلس الشورى ، قال هيكل إن المجلس غير فعّال ولم يكن ذو أهمية حقيقية .