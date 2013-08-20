أهالى أبو جرج بالمنيا يحرقون منازل الإخوان انتقامًا لمقتل اثنين بالقرية

أشعل أهالى قرية أبو جرج التابعة لمركز بنى مزار بالمنيا النيران بجميع منازل الإخوان وأنصار الرئيس المعزول انتقاماً منهم علي مقتل شابين مساء أمس الاثنين خلال مسيره مؤيدة لمرسي .

كانت القرية قد شهدت إشتباكات بين أهالى وأنصار الرئيس المعزول خلال مسيرة الإخوان لاعتراضهم علي مسيره معاديه للجيش ونتج عن ذلك مقتل رضا محمد أحمد 20 سنه فيما أصيب رضا عبد الله 14 سنه ومحمود رضا 20 سنه وهذا ما أثار حفيظة الأهالى وتوجهوا لمنزل عضو بالإخوان وأحرقوه بالكامل فيما لقي شخص أخر يدعي مختار إبراهيم مصرعه بالمستشفي متاثرا بإصابته وتجددت أحداث العنف مرة أخرى مساء اليوم عقب عودة أهالى المتوفى من دفن نجلهم وقاموا بإشعال النيران بكافة منازل المنتمين لتنظيم الإخوان وذلك احتجاجا على مقتل نجلهم

وعلى الفور انتقلت قوات من رجال الشرطة والجيش فى محاولة لاحتواء أعمال العنف التي تتصاعد بالقرية .