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إصابة ابنة زبيدة ثروت بالسرطان

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إصابة ابنة زبيدة ثروت بالسرطان إصابة ابنة زبيدة ثروت بالسرطان

اضطرّت الفنّانة الكبيرة زبيدة ثروت إلى مغادرة متوجّهة إلى أمريكا، من أجل الاطمئنان على حالة ابنتها التي تُعاني من مرض السرطان.
وستمكث الفنانة زبيدة أسبوعين في الولايات المتحدة إلى جانب ابنتها قبل أن تعود إلى مصر.
المعروف أنّ زبيدة ثروت إحدى فنّانات الزمن الجميل، حيث شاركت في عدد كبير من الأفلام، أشهرها فيلم "يوم من عمري"، مع الفنّان الراحل عبد الحليم حافظ.

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