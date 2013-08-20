أميمة الخليل في "روح موغادور"

ستحيي الفنانة اللبنانيّة أميمة الخليل حفلة فنيّة في الدورة الثانية لملتقى "روح موغادور" الذي ستشهده مدينة الصويرة في الأيّام الثلاثة الأخيرة من شهر أغسطس/آب الجاري.

وستشارك إلى جانب أميمة الخليل المطربة إيمان الوادي التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة الأغنية المغربيّة التي نظمتها الإذاعة الوطنيّة المغربية عام 2004.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمّ تقديم عرض "أضواء منيرة من أبواب الصويرة"، وهو عمل فني ملحميّ، بمشاركة المطرب عبد الرحيم الصويريّ، يجمع ما بين المسرح والإنشاد ومجموعة من الفنون التراثيّة المحليّة كأحواش، عيساوة، احمادشة، كناوة... بمساهمة مجموعة من المبدعين الصويريين.

كما سيتمّ عرض مسرحيّة "شخير لمواج" لجمعيّة عطيل للمسرح والسينما بالصويرة؛ وهي من تأليف الأستاذ حسن هموش، ومن إخراج الفنان يوسف آيت أوبلا.

كذلك يشهد الملتقى حفلات توقيع إصدارات لمؤلفين من الصويرة: "شوق القوافي" لنوفل السعيدي، "الامتداد الأزرق" للعربي بابامار، "كناوة: الأصول والامتداد" لعبد الله خليل، بالإضافة إلى ندوة حول الفنّ والإعلام، بمشاركة مسؤولي الملاحق الفنيّة والإعلاميّة في عدد من الجرائد المغربيّة.

والملتقى من تنظيم مشترك بين المركز المغربيّ للثقافة والفنون العريقة والمجلس البلدي، وبدعم من وزارة الثقافة وجمعيّة "الصويرة موغادور"، في إطار الاحتفالات بعيد العرش وعيد الشباب.