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تقرير - صلاح قد يكون ' فابريجاس ' بازل في صدام دوري الأبطال

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تقرير - صلاح قد يكون ' فابريجاس ' بازل في صدام دوري الأبطال تقرير - صلاح قد يكون ' فابريجاس ' بازل في صدام دوري الأبطال

قد يجد محمد صلاح جناح بازل نفسه مضطرا للعب في مركز المهاجم الصريح في مباراة فريقه أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل بازل ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويغيب ماركو شتريلير قائد ومهاجم بازل الصريح الوحيد عن المباراة بسبب الإصابة في السمانة ليضع مدربه مورات ياكين في موقف لا يحسد عليه.

بازل أنهى إعارة مهاجمه الكوري يونج باك من فريق فودوز لتعويض غياب شتريلير بشكل فوري بعد تأكد غيابه عن اللقاء ومباراة لوزيرن في الدوري، لكن من غير المتوقع أن يشارك الكوري في المباراة.

وأفاد تقرير سويسري نشرته صحيفة بليك أن ياكين يفكر في الدفع بصلاح كمهاجم صريح للاستفادة بسرعته.

وفي الوقت نفسه لا يستبعد ياكين أن يواجه الفريق البلغاري بالطريقة التي لعبت بها إسبانيا في يورو 2012 عندما شارك سيسك فابريجاس كلاعب وسط متقدم عن الخماسي الذي يلعب خلفه.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي صلاح دور فابريجاس أمام رازجراد فهو يلعب بصفة دائمة، وفرصه أكبر من الأرجنتيني ديلجادو والإيفواري سيو المنضمان حديثا لبازل.

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