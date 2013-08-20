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أمريكا تدين تصريحات أردوغان عن إسرائيل ومصر

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أمريكا تدين تصريحات أردوغان عن إسرائيل ومصر أمريكا تدين تصريحات أردوغان عن إسرائيل ومصر

كتب : رويترز منذ 27 دقيقة

قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم إن الولايات المتحدة تدين تعليقات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بأن لها دورا في "إطاحة الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي".

وأضاف المتحدث جوش إرنست للصحفيين "ندين بقوة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أردوغان اليوم. الإشارة إلى أن إسرائيل مسؤولة بشكل ما عن الأحداث الأخيرة في أمر مهين ولا أساس له وخاطئ".

وقال أردوغان في وقت سابق اليوم لزعماء إقليميين في حزبه العدالة والتنمية "ماذا يقولون في مصر؟ يقولون إن الديمقراطية ليست صناديق الاقتراع؟ من يقف وراء ذلك؟ إسرائيل. نملك توثيقا في أيدينا".

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