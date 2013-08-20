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محافظ أسوان يزور مستشفى الرمد ويطالب بسرعة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

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محافظ أسوان يزور مستشفى الرمد ويطالب بسرعة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة محافظ أسوان يزور مستشفى الرمد ويطالب بسرعة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

download (5)قام اليوم  اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان بزيارة تفقدية لمستشفي الرمد ليتواكب ذلك مع النهوض بمنظومة القطاع الصحي لتقديم الخدمة بجودة عالية ، حيث تفقد بها العيادات الخارجية وغرف الكشف والأقسام المختلفة بالمستشفى .

ووجه مصطفي يسري بضرورة رفع كفاءة استراحة الانتظار الخاصة بالمرضي المترددين علي المستشفي والتي تستقبل يومياً نحو 300 مريض وكذا الاسرة الخاصة بغرف العلاج المجاني والبالغ عددها 30 سرير  ، مع عمل الصيانة اللازمة لخط الصرف الصحي وتلافي أي تسريبات به ، كما وجه المحافظ مسئولي الصحة إلي التنسيق مع وزارة الصحة لزيادة قرارات العلاج علي نفقة الدولة ، ووضع آلية خاصة تسمح بسرعة استخراج هذه القرارات في أقل وقت مراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن البسيط .

وطالب المحافظ  بضرورة تعزيز المعاملة الحسنة للمرضي المترددين علي المستشفيات لإشعارهم بآدمياتهم ومدي اهتمام طاقم الأطباء والتمريض بهم أثناء تلقيهم للخدمة العلاجية

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