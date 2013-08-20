أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط مرتكبي وقائع إطلاق النار على أقسام الشرطة ودور العبادة ببورسعيد

  • 7
Google+ Print
ضبط مرتكبي وقائع إطلاق النار على أقسام الشرطة ودور العبادة ببورسعيد ضبط مرتكبي وقائع إطلاق النار على أقسام الشرطة ودور العبادة ببورسعيد

download (7) تمكنت قوات الأمن ببورسعيد بمعاونة قوات الجيش من ضبط مرتكبي  عدد من وقائع إطلاق النار على المنشاءات الشرطية والكنائس بدائرة مدينة بور سعيد منها أقسام العرب والضواحى والمركبات وكنيسة مارى جرجس بالشرق ومارى مينا بالمناخ  .

توصلت جهود البحث الى تحديد شخص مرتكبى تلك الوقائع، وعليه قامت مامورية من ضباط ادارة البحث وادارة قوات الامن بمشاركة القوات المسلحة وتمكنت من ضبط اثنين من المتهمين وهم : -  عصام القعقاع محمد دواد – 35 سنة – وشهرته ايمن المنزلاوى ومقيم دائرة الضواحى والمسجل شقى خطر فرض سيطرة  و_ محمد غباشى على بدر الدين 30 سنه مقيم دائرة الضواحى .

وضبط بحوزتهما بندقيه الية وعدد 7 طلقات الية وكذا فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقه خرطوش كما تم ضبط السيارة رقم ط ع ل 7784 نقل بورسعيد والمستخدمة فى تسهيل ارتكاب تلك العمليات الاجرامية وقد تم عمل المحضر اللازم ،وجارى العرض على النيابة العامة .

download (6)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا