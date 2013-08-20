ضبط مرتكبي وقائع إطلاق النار على أقسام الشرطة ودور العبادة ببورسعيد

تمكنت قوات الأمن ببورسعيد بمعاونة قوات الجيش من ضبط مرتكبي عدد من وقائع إطلاق النار على المنشاءات الشرطية والكنائس بدائرة مدينة بور سعيد منها أقسام العرب والضواحى والمركبات وكنيسة مارى جرجس بالشرق ومارى مينا بالمناخ .

توصلت جهود البحث الى تحديد شخص مرتكبى تلك الوقائع، وعليه قامت مامورية من ضباط ادارة البحث وادارة قوات الامن بمشاركة القوات المسلحة وتمكنت من ضبط اثنين من المتهمين وهم : - عصام القعقاع محمد دواد – 35 سنة – وشهرته ايمن المنزلاوى ومقيم دائرة الضواحى والمسجل شقى خطر فرض سيطرة و_ محمد غباشى على بدر الدين 30 سنه مقيم دائرة الضواحى .

وضبط بحوزتهما بندقيه الية وعدد 7 طلقات الية وكذا فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقه خرطوش كما تم ضبط السيارة رقم ط ع ل 7784 نقل بورسعيد والمستخدمة فى تسهيل ارتكاب تلك العمليات الاجرامية وقد تم عمل المحضر اللازم ،وجارى العرض على النيابة العامة .