إضراب عمال مستشفى دسوق العام

كتب – مصطفى عيد وأشرف الحداد منذ 1 دقيقة 14 ثانية

أضرب عمال مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء عن العمل وذلك بسبب تعنت مدير حسابات المستشفى محمد أبو خليفة فى صرف رواتبهم وعدم صرف مبالغ مالية لشراء المستلزمات الطبية بالمستشفى مما يعوق تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأكد العاملون أن مدير الحسابات لديه من موازانة مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ مكافأة شهر للعمال الموجدين بالمستشفى وأنه رفض تنفيذ توقيع وكيلة الوزارة ومحافظ كفرالشيخ.

> وأضافوا أن جميع مستشفيات الجمهورية صرفت مستحقاتها المالية ماعدا مستشفى دسوق ووجه العاملون اتهامات لمدير الحسابات بتعمده افتعال المشاكل مع العاملين فى هذه الفترة لإنتمائه لجماعة الإخوان.

> وأشار العاملون فى مذكرة تم تقديمها إلى وكيلة الوزارة بكفرالشيخ أنهم يطالبون بنقل مدير الحسابات وتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمديرية للوقوف على حقيقة الأمر ولماذا هذا التعنت مع عمال مستشفى دسوق العام وطالبوا أيضا بصرف مستحاقاتهم المالية والتى هى عبارة عن شهر مكافأة والرواتب وتحسين صندوق الخدمات بالمستشفى.

> وأكدت الدكتورة لميس المعدواى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ أن تم إحالة المدير المالى بمستشفى دسوق إلى التحقيق بالتفتيش المالى والإدارى بالمديرية بناء على تعلميات المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الذى كلفها بالذهاب إلى مستشفى دسوق لحل هذة المشكلة وأضافت وكيلة الوزارة أنه سوف يتم صرف المبالغ المستحقة من أموال مديرية الصحة للعمال فورا وبعد ذلك يتم تسوية المبلغ من الشيك الذى لم يتم صرفة مراعاة لظروف العمال، وأكدت أيضا أن محافظ كفر الشيخ أصدر لها تعليمات بعدم مغادرة المستشفى إلا بعد حل مشاكل العمال جميعا وتقديم تقرير كامل عن حالة المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.