أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. السفير الإيطالى يزور حزب الوفد

Google+ Print
بالصور.. السفير الإيطالى يزور حزب الوفد بالصور.. السفير الإيطالى يزور حزب الوفد

قام مواريسيو مسارى، سفير إيطاليا فى القاهرة بزيارة إلى مقر حزب الوفد، حيث التقى مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد.

تناول اللقاء المشهد السياسى المصرى فى ظل ما تشهده البلاد من أحداث .

وأكد السفير الإيطالى خلال اللقاء اهتمام بلاده بعملية التحول الديمقراطى فى من منطلق علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والإيطالى وحرص بلاده على الانتهاء من خارطة الطريق فى أسرع وقت، وأكد حرصه على سلامة وأمن واستقرار مصر وشعبها.

من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى عمق علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والإيطالى.

كما أكد البدوى حرص الوفد على استمرار العلاقات الطيبة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فى إطار من التكافؤ والندية، وفى إطار الحرص على استقلال قرارنا الوطنى، والذى يشكل أى مساس به حساسية شديدة لكل مصرى.

حضر اللقاء أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، المهندس حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، كما حضره من الجانب الإيطالى أيضًا كارل سان فليبو سكرتير أول السفارة الإيطالية فى القاهرة .

1.jpg

G5213b2aecd625.jpg

G5213b2aeda52c.jpg

G5213b2aee4d22.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم