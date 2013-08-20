بالصور.. السفير الإيطالى يزور حزب الوفد

قام مواريسيو مسارى، سفير إيطاليا فى القاهرة بزيارة إلى مقر حزب الوفد، حيث التقى مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد.

تناول اللقاء المشهد السياسى المصرى فى ظل ما تشهده البلاد من أحداث .

وأكد السفير الإيطالى خلال اللقاء اهتمام بلاده بعملية التحول الديمقراطى فى مصر من منطلق علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والإيطالى وحرص بلاده على الانتهاء من خارطة الطريق فى أسرع وقت، وأكد حرصه على سلامة وأمن واستقرار مصر وشعبها.

من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى عمق علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والإيطالى.

كما أكد البدوى حرص الوفد على استمرار العلاقات الطيبة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فى إطار من التكافؤ والندية، وفى إطار الحرص على استقلال قرارنا الوطنى، والذى يشكل أى مساس به حساسية شديدة لكل مصرى.

حضر اللقاء أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، المهندس حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، كما حضره من الجانب الإيطالى أيضًا كارل سان فليبو سكرتير أول السفارة الإيطالية فى القاهرة .



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