الإعلان عن إصابة مريض قطرى بفيروس كورونا

أعلن المجلس الأعلى للصحة فى قطر الثلاثاء عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمريض قطرى يبلغ من العمر 59 عاما، وأوضح المجلس فى بيان صحافى الثلاثاء، أن "المريض كان خارج البلاد وأحس بالأعراض قبل قدومه إلى الدولة، وفور وصوله تم الكشف عليه وتشخيص المرض فى المختبر الوطنى للأنفلونزا". وأضاف البيان أن "المريض يتلقى العلاج المناسب حاليا وهوبحالة مستقرة".

وقد توفى قطرى آخر أصيب بفيروس كورونا فى احد مستشفيات لندن فى 28 يونيو.

وأكد بيان المجلس الأعلى للصحة "استمرار تشديد إجراءات المراقبة والرصد ومكافحة العدوى لجميع حالات العدوى التنفسية الحادة وخاصة للقادمين من السفر"، وأطلق المجلس مؤخرا صفحة إلكترونية توعوية حول فيروس كورونا، عبر موقعه الإلكترونى، وخصص خطا ساخنا للاستفسار عن الفيروس أوأى مرض معد آخر على مدار الساعة.

وتعد السعودية التى سجلت فيها 39 وفاة بهذا المرض، الأكثر تضررا بهذا الفيروس الذى أسفر عن وفاة 46 شخصا وأصاب 94 آخرين فى العالم.

وينتمى هذا الفيروس الذى سمته المنظمة العالمية للصحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إلى العائلة نفسها التى ينتمى إليها فيروس الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد (سارس) الذى أسفر عن حوالى 800 وفاة فى العالم فى 2003، وتتسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بمشاكل فى التنفس والرئتين وقصور كلوى سريع.