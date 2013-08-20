أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإعلان عن إصابة مريض قطرى بفيروس كورونا

Google+ Print
الإعلان عن إصابة مريض قطرى بفيروس كورونا الإعلان عن إصابة مريض قطرى بفيروس كورونا

أعلن المجلس الأعلى للصحة فى قطر الثلاثاء عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمريض قطرى يبلغ من العمر 59 عاما، وأوضح المجلس فى بيان صحافى الثلاثاء، أن "المريض كان خارج البلاد وأحس بالأعراض قبل قدومه إلى الدولة، وفور وصوله تم الكشف عليه وتشخيص المرض فى المختبر الوطنى للأنفلونزا". وأضاف البيان أن "المريض يتلقى العلاج المناسب حاليا وهوبحالة مستقرة".

وقد توفى قطرى آخر أصيب بفيروس كورونا فى احد مستشفيات لندن فى 28 يونيو.

وأكد بيان المجلس الأعلى للصحة "استمرار تشديد إجراءات المراقبة والرصد ومكافحة العدوى لجميع حالات العدوى التنفسية الحادة وخاصة للقادمين من السفر"، وأطلق المجلس مؤخرا صفحة إلكترونية توعوية حول فيروس كورونا، عبر موقعه الإلكترونى، وخصص خطا ساخنا للاستفسار عن الفيروس أوأى مرض معد آخر على مدار الساعة.

وتعد التى سجلت فيها 39 وفاة بهذا المرض، الأكثر تضررا بهذا الفيروس الذى أسفر عن وفاة 46 شخصا وأصاب 94 آخرين فى العالم.

وينتمى هذا الفيروس الذى سمته المنظمة العالمية للصحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إلى العائلة نفسها التى ينتمى إليها فيروس الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد (سارس) الذى أسفر عن حوالى 800 وفاة فى العالم فى 2003، وتتسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بمشاكل فى التنفس والرئتين وقصور كلوى سريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً