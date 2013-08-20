ناشطة تونسية تنسحب من جماعة فيمين النسوية بسبب آرائها المعادية للإسلام

قالت ناشطة مدافعة عن حقوق النساء صدمت التونسيين بنشر صورها عارية الصدر على شبكة الإنترنت، قالت إنها انسحبت من المنظمة النسوية الأوكرانية فيمين بسبب ما تقول إنها نظرة معادية للإسلام.

وأبلغت أمينة السبوعى فى مقابلة عبر الهاتف اليوم، الثلاثاء، بأن ناشطات فيمين رددن هتافات تهين الإسلام فى بعض من مظاهرات الجماعة إلى جانب أفعال أخرى تنم عن الإسلاموفوبيا.

وقالت السبوعى إنها تعترض أيضا على "التمويل الغامض" للمنظمة.

وأمضت السبوعى أكثر من شهرين خلف القضبان بعدما اعتقلت فى مايو الماضى بسبب كتابتها كلمة فيمين على جدار مقبرة فى مدينة القيروان، احتجاجا على مؤتمر مقرر لأعضاء التيار السلفى.

كانت السبوعى قد نالت فى وقت سابق من هذا الشهر إفراجا مشروطا وتنتظر المحاكمة بتهمة تدنيس مقبرة.