مجلس الوزراء لـ “أردوغان”: رصيد مصر من الصبر قارب على النفاد

اعرب مجلس الوزراء عن استغرابه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان، والتى ذكر فيها ان لديه أدلة تؤكد تورط اسرائيل فى الأحداث التى تشهدها مصر حاليا والوقوف وراء عزل الرئيس السابق.

وأكد مجلس الوزراء فى بيان له اليوم” الثلاثاء” أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يقبلها أى عاقل أو منصف، مشددا على أن الهدف منها ضرب وحدة المصريين والنيل من مؤسساتهم الوطنية.

كما اكد مجلس الوزراء، أن رصيد مصر من الصبر قد قارب علي النفاد، مشيرا إلى أن مصر لا تبادل أحداً العداوة، وليست بصدد البحث عن هوية جديدة لها فعروبتها وإسلاميتها واضحة جلية وعلى الحكومة التركية أن تدرك أن الأولوية الوحيدة فى مصر الآن هى تنفيذ إرادة الشعب المصرى وخارطة المستقبل لتستأنف البلاد طريقها نحو الديمقراطية.

أ ش أ