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مسئول أممي يطالب بإطلاق سراح مرسي وقادة الإخوان

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مسئول أممي يطالب بإطلاق سراح مرسي وقادة الإخوان مسئول أممي يطالب بإطلاق سراح مرسي وقادة الإخوان

جدد مارتن نسيركى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم مطالبة الامين العام بضرورة اطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي أو الإسراع باجراء محاكمة شفافة له ولبقية قادة جماعة الأخوان المسلمين المعتقلين حاليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الامين العام للمنظمة الدولية والذى دعا خلاله كذلك الى ضرورة تمكين المراسلين الصحفيين الاجانب من ممارسة عملهم بحرية تامة حتي يطلعونا على حقيقة كل ما يجرى في وفي العالم بشكل عام .. مشيرا الى أن المضايقات التى يواجهها المراسلون تعد أمرا غير مقبول”.

فى الوقت نفسه أكد المتحدث الاممى أهمية الزيارة التى يقوم بها لمصرحاليا مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان مشيرا الى أن فيلتمان سيقوم باجراء مشاورات واسعة النطاق مع عدد كبير من أطراف الأزمة في مصر ،بما في ذلك المسئولين المصريين وقادة جماعة الأخوان المسلمين الذين رفض المتحدث تسميتهم .

أ ش أ

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