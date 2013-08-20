محافظ أسوان يزور مصابى حادث الأتوبيس ويقرر نقل 4 حالات خطرة لأسيوط

قرر اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى إحالة 4 حالات إلى مستشفى أسيوط الجامعى لاستكمال تلقيهم للعلاج اللازم، وذلك نظراً لخطورة إصاباتهم والذين كانوا ضمن 11 حالة أصيبت بإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم أتوبيس للنقل البرى يحمل لوحة معدنية رقم 475 ى.م.ح أثناء قدومه من القاهرة بطريق أسوان – القاهرة الصحراوى الغربى وقبل وصوله لمدينة أسوان بحوالى 5 كم، حيث فؤجى السائق بسيارة نقل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق تحمل رقم 9588 نقل البحر الأحمر، فاصطدم بها نتيجة السرعة الزائدة وهو الذى أدى بدوره إلى حدوث ارتطام شديد به من ناحية أخرى جار تلقى باقى المصابين للإسعافات والعلاج اللازم بمستشفى أسوان الجامعى، كما قرر المحافظ نقل باقى الأشخاص الذين كانوا بالأتوبيس والبالغ عددهم 7 سيدات فى سيارات خاصة بالمحافظة إلى أماكن إقامتهم، حيث إنهم لم يتعرضوا لأى إصابات.. جاء ذلك أثناء زيارة محافظ أسوان وتفقده للحالة الصحية للمصابين بمستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على تلقيهم للخدمة الطبية بالشكل المطلوب.