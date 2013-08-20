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التيار الشعبي في بنها يدشن حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العنف

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التيار الشعبي في بنها يدشن حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العنف التيار الشعبي في بنها يدشن حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العنف

كتب : حسن صالح الثلاثاء 20-08-2013 17:11

أطلق التيار الشعبي ببنها، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية وبنك الدم الرئيسى ببنها، عدة حملات للتبرع بالدم على مستوى مدينة بنها وقراها عقب احتراق بنك الدم الرئيسي برمسيس في محاولة لإيقاف نزيف الدماء المصرية ومساندة الضحايا الأبرياء جراء أعمال العنف الموجهة من تنظيم الإخوان المسلمين.

وقال أحمد العناني، عضو التيار الشعبي، إنه في إطار المسؤولية الوطنية ومع تطور الأحداث وارتفاع الضحايا من المصريين في أماكن متعددة، أطلقت حملة كبرى للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المصريين الذين تراق دماؤهم في الشوارع.

وأضاف العناني، أن الحملة بدأت بقرية كفر الجزار وبطا والرملة ببنها، وتم ما يقرب من 500 كيس دم حتى الآن، وقال إن الحملة مستمرة ويزداد الإقبال عليها من قبل المصريين الشرفاء الرافضين للإرهاب والعنف، وأضاف أن دولة قوية ولن تسقط وستظل دوما قوية في مواجهة إرهاب جماعة أو كيد حاقد وكاره لها.

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