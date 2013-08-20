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"الأرض الطيبة" بقناة الدلتا يحصد المركز الأول على مستوى التليفزيون

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"الأرض الطيبة" بقناة الدلتا يحصد المركز الأول على مستوى التليفزيون "الأرض الطيبة" بقناة الدلتا يحصد المركز الأول على مستوى التليفزيون

حصل برنامج "الأرض الطيبة"، الذى تقدمه قناة الدلتا والذى يقدمه علاء سليمان ويخرجه نصره شبل برئاسة تحرير سمير مختار على، المركز الأول على مستوى التليفزيون المصرى فى البرامج الزراعية.

ويتناول البرنامج القضايا السياسية والزراعية على الساحة والملف الزراعى بمصر للوصول بها إلى القمة عن طريق فريق الإعداد الذى يضم سامية سرية وريهام لبيب وسهام السعدنى وداليا العدوى ومحمد بكرى ومراسل البرنامج مصطفى الأحول، وقد لاقى البرنامج استحسان المشاهدين وقام محمد العمرى رئيس قناة الدلتا بتكريم القائمين على البرنامج بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى البرامج الزراعية.

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مصر 365