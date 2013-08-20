محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة الجنازة على أرواح شهداء مجزرة رفح

أدى اليوم الثلاثاء، اللواء مهندس محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط واللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة الجنازة على أرواح شهداء الغدر فى رفح والذى راح ضحيته 25 جنديا من أبناء مصر.

و قال منصور عقب أداء الصلاة، إنه يتوجه بالشكر للأهالى دمياط على ما قاموا به فى الفترة الماضية ويكفى شعب دمياط إن المحافظة لم تدخل داخل حظر التجول، مؤكدا أنه جاء لدمياط لللعمل على إعادة المحافظة لموقعها الطبيعى كعروس البحر المتوسط معاهدا شعب دمياط على عمل إنجازات سيشعر بها كل مواطن على أرض دمياط.

كما نظم عدد من القوة الشعبية والتيارات السياسية جنازة رمزية طافت شوارع دمياط.