أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمصنع أغذية بشبين الكوم

Google+ Print
السيطرة على حريق بمصنع أغذية بشبين الكوم السيطرة على حريق بمصنع أغذية بشبين الكوم

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع أغذية "شيبسى" مجاور لمجمع الكليات بشبين الكوم تابع لأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة.

كان اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم بنشوب حريق هائل بمصنع شيبسى تابع لأحد أعضاء الجماعة تسبب فيه العشرات من أهالى المدينة انتقاما لاستشهاد 21 من أبناء المحافظة فى الهجوم الإرهابى الغاشم على جنود الأمن المركزى برفح .. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله للوحدات السكنية المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365