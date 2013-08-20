السيطرة على حريق بمصنع أغذية بشبين الكوم

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع أغذية "شيبسى" مجاور لمجمع الكليات بشبين الكوم تابع لأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة.

كان اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم بنشوب حريق هائل بمصنع شيبسى تابع لأحد أعضاء الجماعة تسبب فيه العشرات من أهالى المدينة انتقاما لاستشهاد 21 من أبناء المحافظة فى الهجوم الإرهابى الغاشم على جنود الأمن المركزى برفح .. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله للوحدات السكنية المجاورة.