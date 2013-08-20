بالصور.. عزاء شعبى لشهداء مجزرة رفح بقنا

شارك المئات من أبناء قبائل قنا من الأشراف والعرب والهوارة فى العزاء الشعبى الذى أقيم مساء اليوم لشهداء مجزرة رفح على أيدى الجماعات الإرهابية، والتى راح ضحيتها 25 جنديا من جنود الأمن المركزى صباح أمس الاثنين، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة المهندس أحمد عرابى وهشام قدوس عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر وأعضاء الائتلافات الثورية وجبهة الإنقاذ.

العزاء الشعبى الذى أقيم بوسط ميدان المحطة بقنا بدأ بالوقوف حدادا وقراءة الفاتحة وتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ أشرف بشير وأعقب ذلك كلمة عن الشهداء فى سبيل الله لفضيلة الشيخ أحمد أبو المجد إمام مسجد القللى بقنا شن خلالها هجوما حادا على أمريكا وإسرائيل وقطر وتنظيم الإخوان المسلمين ودعا خلالها أهالى قنا للوقوف خلف القيادة السياسية والجيش المصرى حتى تعود مصر للمصريين.



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