أي سي ميلان يواجه إيندهوفن وأرسنال في مباراة صعبة أمام فرنبخشه

تقام الثلاثاء مباريات عدة في الدور المؤهل لدوري أبطال أوروبا أهمها المواجهة التي تجمع بين نادي ليون الفرنسي ونظيره الاسباني ريال سوسيداد في مباراة الذهاب.

وفي المباراة الأخرى يواجه اي سي ميلان الايطالي تحت قيادة مدربه ماسيميليانو اليغري بي اس في اندهوفن الهولندي في مواجهة يتواقع أن تكون في غاية الصعوبة.

اما نادي ليون الفرنسي فقد حل ثالثا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه لم يخسر على ارضه في البطولات الاوروبية في سبع مبارايات حيث كانت اخر مرة خسر فيها على ارضه في موسم 2011 في دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني.

ويمثل الموسم الماضي أول مرة لليون منذ اثني عشر عاما يخفق فيها النادي الفرنسي في التأهل مباشرة الى دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وبالنسبة للنادي الاسباني فكانت اخر مشاركة اوروبية له في عام الفين وثلاثة حيث خرج في دور الستة عشر على يد ليون.

وقد حل سوسيداد رابعا في الدوري الاسباني الموسم الماضي وفاز في مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد على خيتافي بهدفين نظيفين.

وتمثل مباراة اي سي ميلان امام ايندهوفن اهمية كبيرة للمدرب اليغري الذي يواجه ضغوطا بسبب اداء فريقه الضعيف. وقد وصل النادي الايطالي الى دور الستة عشر في دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي قبل ان يخسر امام برشلونة الاسباني.

ويسعي ايندهوفن الهولندي الذي خسر أمام اي سي ميلان في دوري أبطال اوروبا في 2004 يسعى للتأهل الى دوري ابطال اوروبا.

وقد توج النادي الهولندي بدوري ابطال اوروبا في عام 1988 وقد حل وصيفا في الدوري الهولندي لاياكس الموسم الماضي.

BBC