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استقالة وزير الداخلية الليبي بسبب التدخل في عمله

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استقالة وزير الداخلية الليبي بسبب التدخل في عمله استقالة وزير الداخلية الليبي بسبب التدخل في عمله

كتب : رويترز منذ 38 دقيقة

قال نائب في البرلمان الليبي، إن وزير الداخلية محمد خليفة الشيخ، قدم استقالته اليوم؛ احتجاجا على ما اعتبره تدخلا في عمله من رئيس الوزراء والبرلمان.

وتعرضت الوزارة لضغوط متزايدة للتصدي للعنف المستمر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011. وما زالت ليبيا تعج بالأسلحة والميليشيات التي تشتبك مع قوات الأمن.

وقال الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام، إن الشيخ وهو عقيد شرطة سابق في طرابلس قدم استقالته.

وأضاف أن الشيخ لم يكن على تفاهم مع رئيس الوزراء ولم يكن له تفويض كاف لتنفيذ مهام عمله. وتابع أن الشيخ شكا أيضا من تدخل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في عمله.

ولم يوضح بالتفصيل طبيعة العمل الذي جرى التدخل فيه.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء علي زيدان، إن رئيس الوزراء قبل الاستقالة وعين أحد نوابه الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريم لشغل المنصب لحين تعيين وزير جديد للداخلية.

وكان الشيخ، تولى وزارة الداخلية في مايو عقب استقالة الوزير السابق عاشور شوايل.

وقال شهود عيان، إن انفجار قنبلة أمس، ألحق ضررا بواجهة القنصلية المصرية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا وأصيب حارس أمن.

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