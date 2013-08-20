أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

سوريا تلغي مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين

Google+ Print
سوريا تلغي مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين سوريا تلغي مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين

كتب : رويترز منذ 15 دقيقة

قالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا اليوم، إنها ألغت مناقصة لتوريد 200 ألف طن من طحين القمح اللين.

وقال مصدر بالمؤسسة: "ألغينا المناقصة لأن العروض المقدمة لم تكن مطابقة لمواصفاتنا".

وذكر المصدر أن عرضين فقط قدما إلى المؤسسة في المناقصة مضيفا أنه يمكن الإعلان عن موعد لمناقصة أخرى قريبا.

وألغيت مناقصة القمح التي كان من الممكن تسديد قيمتها من الحسابات مصرفية مجمدة في الخارج أمس.

وتحاول سوريا الاستفادة من الأموال المجمدة في حسابات مصرفية في الخارج لزيادة مشترياتها من مخزونات الأغذية بما في ذلك القمح إذ تدفع الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تزداد شدة الرئيس بشار الأسد إلى البحث عن طرق جديدة لإطعام شعبه.

والغذاء مستثنى من العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الأسد، التي تقاتل لقمع انتفاضة مضى عليها أكثر من عامين لكن العقوبات المصرفية تجعل من الصعب على التجار إتمام الصفقات مع دمشق للحصول على المدفوعات.

وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى انخفاض إنتاج البلاد من القمح إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويا وهو أدنى مستوى في حوالي ثلاثة عقود ويقل من نصف متوسط الإنتاج قبل بدء الصراع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس