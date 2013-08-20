سوريا تلغي مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين

كتب : رويترز منذ 15 دقيقة

قالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا اليوم، إنها ألغت مناقصة لتوريد 200 ألف طن من طحين القمح اللين.

وقال مصدر بالمؤسسة: "ألغينا المناقصة لأن العروض المقدمة لم تكن مطابقة لمواصفاتنا".

وذكر المصدر أن عرضين فقط قدما إلى المؤسسة في المناقصة مضيفا أنه يمكن الإعلان عن موعد لمناقصة أخرى قريبا.

وألغيت مناقصة القمح التي كان من الممكن تسديد قيمتها من الحسابات مصرفية مجمدة في الخارج أمس.

وتحاول سوريا الاستفادة من الأموال المجمدة في حسابات مصرفية في الخارج لزيادة مشترياتها من مخزونات الأغذية بما في ذلك القمح إذ تدفع الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تزداد شدة الرئيس بشار الأسد إلى البحث عن طرق جديدة لإطعام شعبه.

والغذاء مستثنى من العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الأسد، التي تقاتل لقمع انتفاضة مضى عليها أكثر من عامين لكن العقوبات المصرفية تجعل من الصعب على التجار إتمام الصفقات مع دمشق للحصول على المدفوعات.

وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى انخفاض إنتاج البلاد من القمح إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويا وهو أدنى مستوى في حوالي ثلاثة عقود ويقل من نصف متوسط الإنتاج قبل بدء الصراع.