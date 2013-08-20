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حاكم الشارقة يتبرع لبناء مساجد في شمال سيناء تحمل أسماء الشهداء

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حاكم الشارقة يتبرع لبناء مساجد في شمال سيناء تحمل أسماء الشهداء حاكم الشارقة يتبرع لبناء مساجد في شمال سيناء تحمل أسماء الشهداء

تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمبلغ 2 مليون دولار لترميم مبنى كلية الهندسة في جامعة القاهرة وتزويده بالمعدات اللازمة كافة وذلك بعد الحريق والدمار والضرر الكبير الذي لحق بالمبنى خلال فض اعتصام النهضة.

كما أمر حاكم الشارقة – حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) – ببناء مساجد في قرى رفح شمال سيناء تحمل أسماء شهداء مجزرة رفح – كل شهيد باسمه وفي قريته – الذين تم استهدافهم من قبل أيدي الإرهاب صباح أمس وراح ضحيتها 25 مجندا مصريا.

وفي نفس السياق، وجه حاكم الشارقة بإعادة بناء 18 عشوائية في منطقة الجيزة ، وذلك عبر بناء مساكن حديثة ومتطورة عوضا عن العشوائيات الحالية ومن ثم تمليك هذه المساكن لأهالي المنطقة ، كما وجه باستحداث حدائق ومتنزهات بهذه المناطق .

أ ش أ

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