حاكم الشارقة يتبرع لبناء مساجد في شمال سيناء تحمل أسماء الشهداء

تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمبلغ 2 مليون دولار لترميم مبنى كلية الهندسة في جامعة القاهرة وتزويده بالمعدات اللازمة كافة وذلك بعد الحريق والدمار والضرر الكبير الذي لحق بالمبنى خلال فض اعتصام النهضة.

كما أمر حاكم الشارقة – حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) – ببناء مساجد في قرى رفح شمال سيناء تحمل أسماء شهداء مجزرة رفح – كل شهيد باسمه وفي قريته – الذين تم استهدافهم من قبل أيدي الإرهاب صباح أمس وراح ضحيتها 25 مجندا مصريا.

وفي نفس السياق، وجه حاكم الشارقة بإعادة بناء 18 عشوائية في منطقة الجيزة ، وذلك عبر بناء مساكن حديثة ومتطورة عوضا عن العشوائيات الحالية ومن ثم تمليك هذه المساكن لأهالي المنطقة ، كما وجه باستحداث حدائق ومتنزهات بهذه المناطق .

أ ش أ