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المياه المعالجة بالكلور تؤدى إلى تقصف الأظافر

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المياه المعالجة بالكلور تؤدى إلى تقصف الأظافر المياه المعالجة بالكلور تؤدى إلى تقصف الأظافر

أرسلت قارئة تقول: هل تؤثر مياه حمامات السباحة على الأظافر، حيث ألاحظ زيادة تقصفها وضعفها فى فصل الصيف بشكل خاص مع العلم أنى اهتم بالتغذية الصحية وتناول الفيتامينات والمعادن بشكل منتظم ولا أعانى من تلك المشكلة فى أى من فصول السنة كما أنها تظهر صيفا فقط وخاصة فى الفترة التى اتجه فيها إلى حمامات السباحة.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة :

بالطبع تؤثر مياه حمامات السباحة على صحة وقوة الأظافر وخاصة أن تلك المياه تحتوى على نسبة عالية من الكلور الذى يعمل على أضعافها بشكل كبير وتصبح أكثر رقه وقابلية للتكسر.

وللحد من تلك الأعراض ننصح السيدة بضرورة غسيل اليد بالشامبوفور الخروج من حمام السباحة للتخلص من آثار الكلور، مع الحرص على وضع طبقة من مقوى الأظافر قبل النزول إلى تلك المياه لكى يعمل كعازل للكلور وبالتالى تقل إلى حد ما الآثار السلبية التى يخلفها.

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مصر 365