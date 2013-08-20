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وزير الداخلية لـ"الوطن": لم نلق القبض على حسن مالك حتى الآن

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وزير الداخلية لـ"الوطن": لم نلق القبض على حسن مالك حتى الآن وزير الداخلية لـ"الوطن": لم نلق القبض على حسن مالك حتى الآن
اللواء محمد إبراهيم: أجهزة الأمن تتعامل بتنسيق تام وأي جهة تلقي القبض على أي من قيادات الإخوان تخطر الجهات الأخرى

كتب : محمد بركات منذ 10 دقائق

نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ما تردد من أنباء عن القبض على القيادي الإخواني حسن مالك، مشيرا إلى أن آخر المقبوض عليهم من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين هو الدكتور محمد بديع المرشد العام.

وقال إبراهيم في حديث خاص لـ"الوطن"، إن جميع أجهزة الأمن في البلاد تتعامل مع بعضها البعض بتنسيق تام، موضحا أن أي جهة تلقي القبض على أي من قيادات الإخوان تخطر الجهات الأخرى.

وأكد أن أجهزة الأمن تعمل ليل نهار من أجل ملاحقة كافة العناصر الإرهابية والقبض عليها، لافتا إلى أن التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة تزيدهم إصرارا على مواصلة بذل الجهود والمزيد من التضحيات لتوفير الأمن لجميع المواطنين.

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