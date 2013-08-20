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مسيرتان لأنصار المعزول بحلوان وميدان الرماية

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مسيرتان لأنصار المعزول بحلوان وميدان الرماية مسيرتان لأنصار المعزول بحلوان وميدان الرماية

نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين مسيرة من مسجد المراغي بحلوان للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه الذي عزل منه في الثالث من يوليو الماضي.

وجابت المسيرة عدة شوارع بحلوان، وردد المشاركون فيها هتافات تطالب بعودة مرسي إلى منصبه وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

كما نظم العشرات من أنصار مرسي وقفة بميدان الرماية رفعوا خلالها صوره ولافتات كتب عليها شعارات تدعو لعودته لمنصبه.

من جانبه، دعا ” التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم مؤيدين لمرسي أنصاره ـ في بيان له اليوم الثلاثاء ـ لمقاطعة وسائل الإعلام المؤيدة لعزل مرسي ومقاطعة شركات رجال الأعمال والدول المؤيدة لعزل مرسي.

أ ش أ

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