أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أهالى “ميت فارس” بالدقهلية يحرقون محلين تابعين لجماعة الإخوان

  • 8
Google+ Print
أهالى “ميت فارس” بالدقهلية يحرقون محلين تابعين لجماعة الإخوان أهالى “ميت فارس” بالدقهلية يحرقون محلين تابعين لجماعة الإخوان

حريق – أرشيفية

تمكنت قوة الدفاع المدنى والحريق من إخماد النيران التى أندلعت بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية عقب قيام المئات من الأهالي بإضرام النيران فى محلين تابعين لأعضاء من جماعة الإخوان بسبب الغضب الشديد من أعضاء الجماعة بعد مقتل 25 جندي برفح أمس وخروج مسيرة بالقرية منددة بما حدث .

اندلعت النيران بمحل سوبر ماركت ومحل ملابس جاهزة وحدثت حالة من الهلع بين الأهالي وبعد التفاوض مع الأهالي سمح بدخول سيارات الإطفاء بعد منعها والتي قامت بالسيطرة على الحريق قبل ان يتم إشعال باقي المحلات المجاورة ليعود الهدوء مرة أخرى بالقرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا