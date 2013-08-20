أهالى “ميت فارس” بالدقهلية يحرقون محلين تابعين لجماعة الإخوان

تمكنت قوة الدفاع المدنى والحريق من إخماد النيران التى أندلعت بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية عقب قيام المئات من الأهالي بإضرام النيران فى محلين تابعين لأعضاء من جماعة الإخوان بسبب الغضب الشديد من أعضاء الجماعة بعد مقتل 25 جندي برفح أمس وخروج مسيرة بالقرية منددة بما حدث .

اندلعت النيران بمحل سوبر ماركت ومحل ملابس جاهزة وحدثت حالة من الهلع بين الأهالي وبعد التفاوض مع الأهالي سمح بدخول سيارات الإطفاء بعد منعها والتي قامت بالسيطرة على الحريق قبل ان يتم إشعال باقي المحلات المجاورة ليعود الهدوء مرة أخرى بالقرية .