الأمير وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة خاصة

امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا سفيرنا لدى الدوحة علي الهيفي

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى وصوله إلى لندن وفي استقباله جاسم الخرافي

صاحب السمو الأمير لدى وصول سموه إلى المملكة المتحدة

بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه ظهر أمس الى المملكة المتحدة الصديقة وذلك في زيارة خاصة.

وكان في استقبال سموه على ارض المطار رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وسفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

إلى ذلك تسلم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية ـ الأفريقية الثالث المزمع عقده بالكويت في شهر نوفمبر المقبل.

وقام بتسليم الرسالة سفيرنا لدى دولة قطر علي الهيفي خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له أمس.

كما تسلم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أمس رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالث المزمع عقده بالكويت في شهر نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن سفيرنا لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد قام بنقل الرسالة خلال اجتماعه إلى الزياني أمس.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.