الرومي: نظام الكتروني جديد يخدم الحجاج والحملات ومكتب شؤون الحج

البرنامج يقدم خدمات متنوعة للحملات وتسهيل إجراءات طباعة طلبات «لمن يهمه الأمر»

ليلى الشافعي

أكد مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف رومي الرومي ان الوزارة انتهت مؤخرا من إنجاز نظام إلكتروني جديد يحتوي على برنامج خاص للحج وذلك تماشيا مع الطفرة المعلوماتية والتكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، وإيمانا منها بضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وقد ارتأت حملات الحج وضع هذا البرنامج على الشبكة الإلكترونية https://hajjoffic.awqaf.gov.kw.

وأضاف الرومي خلال دورة نظمتها إدارة شؤون الحج لموظفي الحملات للتدريب على البرنامج الجديد مساء امس الأول في المسجد الكبير، ان البرنامج يسهل عملية التسجيل امام الراغبين في اداء فريضة الحج ويمكنهم من الاطلاع على شروط التسجيل والحملات الرسمية المعترف بها في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ذلك بهدف الحد من الحملات غير المرخصة واستغلالهم لحاجة الناس في أداء فريضة الحج بالإضافة الى تمكين الراغب في اداء فريضة الحج من تسجيل بيانات هذا الحاج في مكتب شؤون الحج، فهذا النظام الجديد يعمل على خدمة 3 اطراف هي: الراغب في اداء فريضة الحج والحملات ومكتب شؤون الحج.

وأشار الرومي إلى ان الموقع الجديد يقدم خدمات تجديد الرخصة بكل حملة من حملات الحج بالإضافة الى كل ما تحتاجه الحملات من الأمور الإدارية وتسهيل إجراءات طباعة طلبات من يهمه الأمر لكل حاج يرغب في الحصول على هذه الورقة.

وأوضح حرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج وزيادة الخدمات المقدمة من خلاله، حيث ستشمل أسماء من أدوا فريضة الحج خلال السنوات الـ 5 الماضية انسجاما مع تطبيق قانون إتاحة الفرص لمن لم يحج خلال آخر 5 سنوات، بالإضافة الى وضع صفحة خاصة بكل حملة حج تبين فيها الخدمات التي تقدمها والإمكانيات المتاحة لديها ونوعية الرحلات المقدمة سواء كانت برية او جوية وأسعار هذه الخدمات حتى يتعرف كل راغب في أداء الفريضة على كل هذه المعلومات لكي يتمكن من اختيار الحملة التي يريد اداء الفريضة معها بكل سهولة ويسر، اضافة الى وضع الدرجة والمستوى الذي حصلت عليه الحملة خلال تقييم الوزارة لهذه الحملات من كل عام.