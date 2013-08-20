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الخالد تلقى رسائل خطية من مصر وبلغاريا والسنغال وغينيا بيساو

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الخالد تلقى رسائل خطية من مصر وبلغاريا والسنغال وغينيا بيساو الخالد تلقى رسائل خطية من مصر وبلغاريا والسنغال وغينيا بيساو
تسلم رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية العربية نبيل فهمي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالإضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك ومجمل التطورات والمستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صباح الخالد سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد عبدالكريم سليمان في قصر السيف ظهر أمس بحضور المدير بالانابة لإدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الوزير المفوض صالح سالم اللوغاني.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رسائل خطية من كل من وزير خارجية جمهورية بلغاريا كريستيان فيغينين ووزير الخارجية والسنغاليين المغتربين في جمهورية السنغال منكار أنجاي ووزير خارجية جمهورية غينيا بيساو فيرناندو فيلفيمدا سيلفيا تتعلق بسبل توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول.

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