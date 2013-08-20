الهيم لـ «الأنباء»: تقسيم متظلمي «الوظائف الإشرافية» إلى 3 فئات.. وسيأخذ كل ذي حق حقه

محمود الموسوي

أكد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية ورئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات الوظائف الإشرافية طلق الهيم، ان جميع المسؤولين في الوزارة حريصون على إعطاء كل ذي حق حقه، ولن يرضوا بظلم اي احد كان، لذلك أخذنا بعين الاعتبار التظلمات التي قدمها بعض الذين رسبوا في الاختبارات التحريرية او لم يتجاوزوا المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية.

وقال الهيم في تصريح لـ «الأنباء» ان الاجتماع الذي عقد امس بحضور أعضاء اللجنة قسم المتظلمين الى 3 فئات وهم الأشخاص الذين اعترضوا على عدم قبولهم ضمن المتقدمين لتلك الوظائف، وكان الرد عليهم بأنهم لا يستحقون الترقي لمخالفتهم للشروط من خلال سنوات الخبرة والتقارير الوظيفية، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الفئة.

أما الفئة الثانية فتلك التي ادعت انها قدمت الاختبارات التحريرية بشكل جيد، وتستحق درجات أعلى، الأمر الذي جعلنا نعرض الموضوع على الموجهين العموم لكل مادة للنظر في الشكوى، وبالفعل تبين لاحقا ان هناك أشخاصا يستحقون درجات أعلى تمكنها من النجاح، اما الفئة الثالثة والأخيرة فهم من ادعوا انهم ظلموا خلال المقابلات الشخصية، فقارنا بين كلامهم والتسجيلات الصوتية خلال المقابلة، وبانتظار الانتهاء من ذلك للوصول الى الحلول المناسبة.

وكشف الهيم ان اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع الموجهين العموم للاستماع الى آرائهم بشأن الشكاوى المقدمة، والخروج بنتائج مرضية وفقا للوائح والأنظمة المرعية.