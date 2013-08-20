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3000 طالب وطالبة بين القبول والرفض في «التطبيقي»

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3000 طالب وطالبة بين القبول والرفض في «التطبيقي» 3000 طالب وطالبة بين القبول والرفض في «التطبيقي»
 
د.عبدالرزاق النفيسي
ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن مدير عام التطبيقي د.عبدالرزاق النفيسي اجتمع باللجنة العليا للقبول مع عدد من نواب المدير وعميد القبول والتسجيل لمناقشة آلية قبول الطلبة المستجدين لاسيما أن عدد المتقدمين وصل إلى 18 ألف طالب وطالبة فيما كانت قد حددت الهيئة قبول 15 ألف طالب وطالبة وفق خطة الكليات والمعاهد والميزانية السنوية لآلية القبول.

وأشارت المصادر إلى أنه بذلك سيتم رفض 3 آلاف طالب وطالبة في الهيئة واستكمال دراستهم الجامعية في كليات ومعاهد الهيئة، لافتة المصادر الى أن إدارة الهيئة مازالت تبحث آلية القبول من عدمه.

وقالت المصادر إن نقاشا حادا وقع بين المسؤولين خلال الاجتماع بين مؤيد ورافض لفتح باب الاختبارات للطلبة الذين لم يستطيعوا تأدية اختبارات القدرات إذ يبلغ عدد الطلبة المتضررين من هذا الأمر ما يقارب 500 طالب وطالبة، مشيرة المصادر إلى أنه لم يتم اصدار قرار بالقبول او الرفض خلال الاجتماع.

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