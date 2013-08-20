«الكهرباء»: مشاريع لزيادة كفاءة أداء وحدات تقطير المياه في محطتي الدوحة

تعتزم وزارة الكهرباء والماء تنفيذ عدد من المشاريع لزيادة كفاءة توزيع وتحسين اداء وحدات تقطير المياه المنتجة من محطتي الدوحة الغربية والدوحة الشرقية بمقدار 10% من الطاقة الحالية.

وكشفت مصادر في الوزارة عن قدرة محطتي الضخ الحاليتين يبلغ 172 مليون غالون يوميا، في حين ستصبح المياه المنتجة بعد الانتهاء من المشروع حوالي 180 مليون غالون، لافتا الى الوزارة وضعت التكلفة التقديرية للمشروع التي بلغت 10ملايين دينار خصصت منها مليون دينار من ميزانية العام المالي الحالي حيث سيتم إنشاء خط مياه قطر 1000مم يربط بين وحدات التقطير للمحطتين وخزانات المياه وتزويد خط المياه المذكور بجهاز خلط من النوع الثابت واستبدال خط التجمع الرئيسي الذي يربط خروج خروج وحدات التقطير لمحطة الدوحة الغربية من 1000مم ليصبح 1400/1600مم، بالاضافة الى إنشاء مبنى خلط بسعة كافية لجميع خطوط التقطير القادة من المحطتين بالاضافة الى اجراءات تعديلات على المضخات الحالية بزيادة قدرتها او تركيب مضخة جديدة.

وأوضحت المصادر ان المشروع قد بدأ العمل فيه بالفعل حيث يجري حاليا إنشاء وإنجاز وصيانة خط المياه قطر 1200مم من حديد الدكتايل من محطة تقطير المياه بالدوحة الغربية حتى مجمع تخزين وتوزيع المياه بكلفة 8.792 ملايين دينار بالعقد رقم ع/3715 وبلغت نسبة الصرف حتى الآن 73%، بالاضافة الى الاتفاقية الاشراف على تنفيذ طرق وخدمات ضاحية اشبيلية مع وزارة الاشغال العامة.