«الأميركية للمهندسين»: «Young Civil Engineer» يمكّن الطالب من ربط المواد بجانبيها النظري والعملي

آلاء خليفة

أعلنت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين في الكويت ASCE انطلاق النسخة الأولى من برنامج (Young Civil Engineer) والذي يمكن طالب الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول من ربط مخرجات المواد العلمية بجانبيها النظري والعملي وإتاحة الفرصة لتطبيقها في الحياة المهنية من خلال دورة تدريبية قصيرة كافية لإشباعه بمهارات المهندس المطلوبة لسوق العمل في المستقبل من جانبها قالت رئيسة العلاقات العامة م.دلال الصانع المشرف العام للبرنامج التدريبي (YCE) «يعد هذا البرنامج التدريبي المبادرة الأولى في الكلية لتطوير مهارات طالب الهندسة المدنية من خلال توافر الجو المناسب لممارسة مهنة الهندسة قبل التخرج من الكلية واكتساب مهارات قيادية وابداعية في هذا المجال تمكنه من تحمل مسؤولية ازدهار ونمو البلد عندما يكون صاحب قرار في المستقبل».

ومن جهته أكد عضو الجمعية والمنسق الإداري للبرنامج م.هشام الحبيب «أن البرنامج يهدف إلى إبراز دور الشباب الفعال ومدى قدرتهم على الإنجاز في العمل ومن خلال برنامج YCE نقوم بدورنا بتوفير الفرصة للشباب لإثبات قدرتهم على إيجاد حلول هندسية سليمة ذات طابع إبداعي وصقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والهندسية والاجتماعية، كما حملنا على عاتقنا الابتعاد عن فكرة التعليم الرتيب وطرقه المعتادة ففي النسخة الأولى من البرنامج سيتم تدريب الطلبة في موقع مستشفى جابر الأحمد على أيدي مستشارين ومهندسين متخصصين من وزارة الأشغال بالإضافة إلى بعض المشاركات من دكاترة كلية الهندسة في جامعة الكويت، كما سيتضمن البرنامج العديد من المحاضرات التثقيفية والزيارات الميدانية لموقع المستشفى لربط الجانبين العلمي والنظري للمشاركين، بالإضافة الى حلقات نقاشية يومية مع المشاركين للحصول على اكبر استفادة ممكنة، وقد تم تقديم العديد من الطلبة للتسجيل في هذا البرنامج وتم تصفيتهم واختيار 25 طالبا وطالبة ليسيّروا اليوم في أول قوافل الإبداع الهندسي متمنية لهم كل التوفيق والاستفادة التامة من البرنامج والمدربين».