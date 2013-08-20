سكينة فؤاد: اقترحت على الرئيس إنشاء "صندوق الذهب" لتبرعات سيدات مصر لدعم الاقتصاد

كتب : أحمد البهنساوي منذ 27 دقيقة

أعلنت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المؤقت عدلي منصور لشؤون المرأة، عن مبادرة لتخصيص صندوق لسيدات مصر للتبرع بقطع الذهب لدعم الاقتصاد المصرى.

وطالبت سكينة فؤاد السلطة الحاكمة في مصر بضرورة مقاطعة كل منتجات الدول التى لا تقف بجانب إرادة الشعب المصرى، وأن يُترجم غضب المصريين إلى رفض حقيقى على أرض الواقع.

وقالت فؤاد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المبادرة التي أطلقتها لا تزال في مرحلة التبلور وأنها أبلغت المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بها على أن يتم تشدين مجلس لإدارتها كحملة شعبية في وقت لاحق.

وأوضحت أن هذه الفكرة اقترحتها منذ فترة ودعت إليها كثيرمن النساء، اللاتي أكدن على ضرورة تقديم كل ما يسعهن للمساهمة في الحفاظ على سيادة البلاد وألا تستذل مصر بمعونات خارجية أو غيرها.

وأضافت فؤاد أن "الفكرة ليست جديدة حيث فعلتها نساء مصر في ثورة 19 والمجهود الحربي في 73 المشاركة النسائية بكل ما تستطيعه المرأة، باعتبار أن المراة المصرية شريكة في مواجهة المخطط الإرهابي الذي يحدث الآن وجزء منه توقيع عقوبات على مصر أو تهديده بمنع معونات أو دعم".

وأكدت أن المبادرة الشعبية تأتي دعما للاقتصاد المصري الذي يمر بظروف صعبة كما أنها تعد ردا على أي محاولة للتدخل في سيادة مصر من خلال الضغط عليها اقتصاديا.