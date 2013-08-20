سفارة بلجيكا بالقاهرة تؤكد زيارة وزير الخارجية الخميس

قالت السفارة البلجيكية بالقاهرة إن وزير الخارجية البلجيكى، ديديه رلينذرز، يزور القاهرة الخميس المقبل، بعد زيارته إلى كينيا، فى إطار جولة أفريقية.

وكان رئيس الدبلوماسية البلجيكية قد قال، فى تصريحات له أمس لاثنين، إن الهدف من الزيارة هو إجراء سلسلة من المحادثات مع عدد من المسئولين المصريين، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، لنقل وجهة النظر البلجيكية والأوروبية مباشرة إلى السلطات فى مصر.

وأعرب عن أمله فى أن يعود الهدوء إلى البلاد، وأن يتم تطويق دوامة العنف، معربا عن مخاوفه من انزلاق مصر نحو الحرب الأهلية والفوضى على نحو يخرج عن السيطرة، ولكنه عاد ليؤكد أنه يتعين فقط على المصريين إيجاد مخرج للأزمة الحالية، واعتبر أن التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة قد يكون الحل من وجهة نظره.

>