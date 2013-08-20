"التمريض" تدشن مبادرة للحد من العنف ضد المستشفيات

دشنت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة الممرضين، مبادرة للحد من العنف فى المستشفيات والمنشآت الطبية الحيوية لتمكين مقدمى الخدمات الطبية من القيام بواجبهم المهنى.

ودعت نقيب الممرضين فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إلى تشكيل لجان شعبية لحمايتها، مطالبة وزير الداخلية بإنشاء شرطة للمرافق الطبية، لضمان استقرار وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

كما طالبت "كوثر" المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إقرار قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات.