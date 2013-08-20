الحزب الإسلامى الماليزى يطلب عقد جلسة برلمانية بشأن أحداث مصر

قدم الحزب الإسلامى الماليزى، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى رئيس الوزراء الماليزى محمد نجيب عبد الرزاق لطلب عقد جلسة برلمانية من أجل مناقشة الأحداث فى مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" أن نائب رئيس الحزب الإسلامى الماليزى صلاح الدين أيوب قام بتقديم هذه المذكرة إلى السكرتير السياسى لرئيس الوزراء خيرون أسيه بمكتب رئيس الوزراء الماليزى.

وقال صلاح الدين أيوب "ينبغى لماليزيا أن تدين العنف فى مصر، كما ينبغى عليها أن تدعو المنظّمات الدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء هذا الصراع".

وأضاف "إننا ندعم ما تقوم به ماليزيا بشأن الأحداث الجارية فى مصر، كما حدث فى المقترحات السابقة بشأن سوريا وفلسطين".