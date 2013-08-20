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قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة

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قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 14 دقيقة

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة للمرة الثانية في العامين الأخيرين، حيث كانت قد تم تعديلها لآخر مرة بقرار من المشير حسين طنطاوي بموجب القرار 238 لسنة 2012.

ونص التعديل على حصول الجندي المجند على 246 جنيهاً شهرياً، والعريف المجند على 248 جنيهاً، والرقيب على 250 جنيه، والرقيب أول المجند على 252 جنيهاً، وذلك اعتباراً من أول أغسطس الجاري.

ولم تطرأ بموجب هذا القرار أي زيادة على رواتب ضباط الصف والضباط، ونص القرار أيضاً على ألاّ تسري هذه الزيادات على بدلات الإقامة في المناطق النائية.

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