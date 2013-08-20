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الخميس.. محاكمة مسؤول سابق بالحزب الشيوعي الصيني

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الخميس.. محاكمة مسؤول سابق بالحزب الشيوعي الصيني الخميس.. محاكمة مسؤول سابق بالحزب الشيوعي الصيني

كتب : أ ف ب منذ 12 دقيقة

ينوي الحزب الشيوعي الصيني، الخميس، التخلص من أكبر فضيحة يواجهها منذ عقود مع بداية محاكمة المسؤول الكبير السابق المغضوب عليه بو تشيلاي الذي أصبح منبوذ النظام.

ولم يظهر بو تشيلاي (64 عاما) الذي يتمتع بحضور كبير أمام الملأ منذ مارس 2012.

وسيجلس بو تشيلاي، في قفص الاتهام في محكمة شرق البلاد نقلت إليها الجلسة الحساسة جدا الخاضعة لأشد رقابة على الإنترنت ولن يحضرها سوى عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تم اختيارهم بعناية.

ويمثل بو تشيلاي أمام المحكمة بعد سنة تحديدا من إدانة زوجته غو كايلاي بقتل رجل أعمال بريطاني كان مقربا من الزوجين.

وأدى كشف تلك الجريمة إلى سقوط بو الذي كان يطمح إلى أعلى المناصب وهو من بنى نمو مدينة شونغكينغ العملاقة جنوب الصين وكان يقودها بقبضة حديدية ويستعملها طريقا للصعود إلى قمم الحكم.

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