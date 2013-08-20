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وزير التخطيط: الحكومة وضعت خارطة طريق تتضمن مواقف عاجلة لتنشيط الاقتصاد

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وزير التخطيط: الحكومة وضعت خارطة طريق تتضمن مواقف عاجلة لتنشيط الاقتصاد وزير التخطيط: الحكومة وضعت خارطة طريق تتضمن مواقف عاجلة لتنشيط الاقتصاد

أكد أشرف العربى وزير التخطيط، أن وضعت خارطة طريق اقتصادية تتضمن مواقف عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى وتأسيس لمرحلة اقتصادية قادمة على المدى المتوسط.

وأضاف العربى، فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الوزارية ووفد إماراتى، أنه عرض الجانب الاستثمارى العاجل الذى وضعته الحكومة خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية وكذلك الاجتماع مع الوفد الإماراتى الذى التقى برئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى.

وأوضح العربى، أن الخطة العاجلة تتضمن المشروعات الاستثمارية التى أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أن ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة سيكون له مرود إيجابى على الاقتصاد الوطنى، وأكد أن المشروعات التى أعدتها الحكومة للفترة المقبلة تبلغ استثماراتها حوالى 4 مليارات دولار سيتم طرحها أمام الاستثمارات العربية بشكل عام.

وقال العربى، إن الجانب المصرى استشعر خلال الاجتماع مع الجانب الإماراتى بوجود رغبة إماراتية صادقة لدعم واقتصادها ومساندتها خلال هذه الفترة.

من جانبه، أعرب هشام رامز محافظ البنك المركزى عن اطمئنانه للاحتياطى النقدى الأجنبى، وقال " الوضع مطمئن".

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مصر 365

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