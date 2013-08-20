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مستشار مفتي الجمهورية للتليفزيون الألماني: على المجتمع الدولي ألا يتدخل في شؤوننا

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مستشار مفتي الجمهورية للتليفزيون الألماني: على المجتمع الدولي ألا يتدخل في شؤوننا مستشار مفتي الجمهورية للتليفزيون الألماني: على المجتمع الدولي ألا يتدخل في شؤوننا

كتب : وائل فايز الثلاثاء 20-08-2013 14:43

شدد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، على رفض العنف بكافة أشكاله، وإراقة دماء الأبرياء التي وقعت خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن إراقة الدماء لن تحل أي أزمة.

وأضاف نجم، في لقاء أجراه مع التليفزيون الألماني، ضمن سلسلة لقاءاته بوسائل الإعلام العالمية، لتوضيح حقيقة ما يحدث داخل : "على المجتمع الدولي ألا يتدخل في شؤوننا، فالمصريون قادرون على إدارة أزماتهم بأنفسهم، وإخراج بلدهم منها، مثلما خرجت من أزمات عديدة عبر تاريخها".

وتابع: "مصر كانت رمزًا للتعايش لقرون عديدة، وسوف تظل كذلك بفضل الله، وكل محاولات جرها إلى الحرب الأهلية ستفشل".

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن ما يحدث الآن في مصر، هو توتر نتج عن صراع سياسي حاد، وليس صراعًا على الهوية الإسلامية، لأن المصريين أكثر الشعوب تدينًا بالفطرة.

وأكد نجم أن الأزهر الشريف ومؤسساته، الممثلة في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، يمثلون المرجعية الوسطية لفهم الإسلام المعتدل، مشددا على أن الأزهر سيبقي بكل روافده الحصن والملاذ الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.

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