"الطرق الصوفية" يعلن تضامنه مع "كريمه" في تحقيق الأزهر معه

كتب : محمد كامل منذ 2 دقيقة

أعلن الائتلاف العام للطرق الصوفية، تضامنه الكامل مع الدكتور أحمد كريمه، الأستاذ بجامعة الأزهر، في التحقيق الذي يتم معه بمعرفة الأزهر.

وقال الائتلاف، في بيان، إن كريمة يحقق معه لأنه يفضح فكر الخوارج، كما نسجل دهشتنا من تحويل من يحارب هؤلاء الخوارج للتحقيق ولا تتم مساءلة من يفتي بقتل الجنود والتحريض على مصر وهو الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين العالمي.

وتساءل الائتلاف عن سبب التعامل المزدوج مع القرضاوي وكريمة وقال: "بأي ميزان يزن الأزهر علماءه ويتعامل معهم بمكيالين؟"، معلنا تضامنه مع كل عالم من علماء الأزهر يجهر بقول الحق أمام من وصفهم بالفئة الباغية على شعب مصر، مطالبا القائمين على الأزهر بأن يعوا خطورة هذه الأمور.