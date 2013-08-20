أهالى قليوب يشيعون جنازة أحد شهداء رفح بهتاف "الشهيد حبيب الله"

شيع أهالى قليوب اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيد عصام محمد نبيل شهيد الأمن المركزى، والذى لقى مصرعه ضمن شهداء مذبحة رفح، وردد الأهالى هتافات منها "الشهيد حبيب الله" و"يارب دمر الإرهابيين"، وحضر الجنازة العميد بلال لبيب مأمور مركز قليوب، وعدد من ضباط المركز وكبار مسئولى القليوبية.

كان أهالى قرية منطى قد تسلموا أمس جثمان الشهيد " عصام نبيل إبراهيم " مجند الشرطة الذى استشهد برصاص الغدر من الإرهاب فى مدينة رفح وسط حالة من الحزن مرددين " لا اله الا الله الشهيد حبيب الله " وتسلمت اسرته الجثمان وتم وضعه فى أحدى الثلاجات بالمستشفى لحين وصول والدته التى كانت تؤدى العمرة فى السعودية لرؤية ابنها الشهيد وتم دفنه اليوم بمقابر القرية.