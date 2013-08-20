رابطة الصحفيين بالبحيرة تنعى مدير مكتب الأهرام

أصدرت رابطة الصحفيين بمحافظة البحيرة بيانا نعت فيه الزميل تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام بالبحيرة.

وأضاف البيان أن الشهيد كان مثالا للأخلاق الحميدة والمهنية فى العمل، وكذلك الزميل حامد البربرى الذى أصيب خلال الحادث أيضا.

وشدد البيان على رفض الرابطة محاولة البعض للمتاجرة بدم الشهيد، وحسابه على موقف سياسى معين ليس له علاقة بالحادث.

وطالب البيان، الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بفتح تحقيق فورى مع الضابط المتسبب فى قتل الشهيد، مؤكدًا أن الرابطة رغم علمها أن الحادث ناتج عن خطأ فردى، إلاّ أنه يجب معاقبة المتسبب فيه، ولن نترك حق الشهيد، وستسلك الرابطة كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق الزميلين.