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أهالى ميت فارس بالدقهلية يشعلون النار فى محلات تابعة لأعضاء الإخوان

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أهالى ميت فارس بالدقهلية يشعلون النار فى محلات تابعة لأعضاء الإخوان أهالى ميت فارس بالدقهلية يشعلون النار فى محلات تابعة لأعضاء الإخوان

أشعل أهالى قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية النار فى محلين تابعين لأعضاء من جماعة الإخوان بسبب الغضب الشديد من أعضاء الجماعة بعد مقتل 25 جنديا برفح أمس، وخروج مسيرة بالقرية منددة بالعمل الإجرامى والإرهابي.

تلقى اللواء سامى الميهى مدير امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ باحتراق 2 محل بقرية ميت فارس تابعة لأعضاء من جماعة الإخوان.

وعلى الفور انتقل العميد أسامة شعبان مدير قطاع الدفاع المدنى وعدد من سيارات الإطفاء ولكن رفض الأهالى دخول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق فى محل سوبر ماركت ومحل ملابس جاهزة وحدثت حالة من الهلع بين الأهالى وبعد التفاوض مع الأهالى سمح بدخول سيارات الإطفاء التى قامت بالسيطرة على الموقف وقبل ان يتم إشعال باقى المحلات التابعة للجماعة.

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مصر 365